Ruoti, nonno Vito Carlucci spegne le 100 candeline

Nella mattinata di ieri, 25 novembre, l’amministrazione comunale di Ruoti, con una rappresentanza di cittadini e il sacerdote don Rocco Moscarelli, hanno festeggiato i 100 anni di Vito Carlucci. Intorno al festeggiato si è raccolta anche l’intera sua famiglia e l’associazione combattenti rappresentata dal socio Gerardo Troiano. La vicesindaca Maria Troiano, insieme agli assessori Felice Faraone e Vincenzo Colangelo, ha donato a nome di tutta la Comunità una pergamena. Questo l’augurio: “Per i tuoi primi 100 anni vissuti nella fede del Bene e delle tradizioni, ancorato ai valori della famiglia e della comunità. In questo giorno speciale esprimiamo il nostro “grazie” per la tua testimonianza e ti auguriamo la gioia di saperti “faro” per i tuoi cari e per tutta la comunità ruotese“. Buon Compleanno!

(foto di FM Fotografo)