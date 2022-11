25 Novembre, il Club Lions Potenza Duomo donerà una panchina rossa al Palazzo di Giustizia

Il 25 Novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – alle ore 15,00 presso il Palazzo di Giustizia di Potenza il Club Lions Potenza Duomo donerà una panchina rossa ed un quadro sul tema dell’artista lucano Massimo Chianese, seguirà convegno “ Donne, Diritti, Difesa” organizzato in sinergia con la Presidente Corte d’Appello di Potenza, dr.ssa Patrizia Sinisi, la Consigliera regionale di Parità della Basilicata, Ivana Pipponzi, ed il Procuratore Generale, Armando D’Alterio, per affrontare il tema non solo da un punto di vista legislativo ma anche psicologico-preventivo. Al termine del Convegno ci sarà una dimostrazione di difesa personale -Ju Jitsu del Motoria Club di Potenza. “I Lions da sempre si sono mossi per condannare pubblicamente la violenza domestica e ogni tipo di violenza contro le donne con varie azioni e segnali di sensibilizzazione” dichiara la Presidente Loredana Satriani “ è importante celebrare questa giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne proprio in Tribunale, uno dei luoghi simbolo della Giustizia, e farlo in sinergia con chi troppo spesso si trova a combattere questo fenomeno”.