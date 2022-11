Potenza, novembre ricco di appuntamenti per il “Città delle 100 Scale Festival”

Il mese di novembre, il Città delle 100 Scale, lo dedica soprattutto ai bambini/e e ai ragazzi/e, grazie anche alla rete delle scuole e a varie associazioni impegnate nel sociale di Potenza. Tanti gli spettacoli e le attività di cui saranno protagonisti. Partenza con una delle più importanti compagnie del teatro ragazzi italiano, Zaches Teatro, con lo spettacolo Cenerentola, Martedì 8 novembre al Teatro Don Bosco, matinée in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Domenico Savio” ore 9,30 e pomeriggio ore 18,00. Gli altri appuntamenti sono il 15-16 novembre con Factory Compagnia Transadriatica in Peter Pan, il 25 novembre con Teatro Gioco Vita in Sonia e Alfredo un posto dove stare. Tra il 28 – 29 novembre inoltre Antonio Viganò del Teatro La Ribalta condurrà il laboratorio Teatro e inclusione. Un corpo poetico e narrativo. Laboratorio di creazione per un welfare di comunità in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down di Potenza. Cenerentola, lo spettacolo della compagnia Zaches Teatro in programma martedì 8 novembre è rivolto ai più piccoli ma con un grande fascino per gli adulti. Lo spettacolo si addentra nell’universo della celebre fiaba di Cenerentola, ultimo spettacolo della Trilogia della Fiaba, di cui fanno parte anche Pinocchio e Cappuccetto Rosso. Il fine è indagare il mondo della fiaba e dei racconti di tradizione orale con l’intento di andare il più possibile lontano nel tempo, alla scoperta di quei particolari che sono stati a poco a poco edulcorati, dimenticati o cancellati dalle versioni più recenti.

La ricerca si concentra sulle versioni orali più antiche e su due versioni scritte: quella dei fratelli Grimm e quella de La Gatta Cenerentola di Basile. La scena, realistica e simbolica insieme, è occupata da un grande focolare pieno di fumo e fuliggine. Utilizzando il teatro d’oggetto, la danza, il movimento espressivo, la musica originale e i linguaggi del teatro di figura, i corpi degli interpreti danno vita ai personaggi della storia in uno spettacolo vorticoso e pieno d’invenzioni, animato di strane presenze tra il buffo e il grottesco, dal forte impatto visivo. Gli interpreti di Cenerentola sono Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti. La regia, drammaturgia, coreografia sono di Luana Gramegna. Scene, luci, costumi e pupazzi di Francesco Givone musiche originali e paesaggio sonoro di Stefano Ciardi.

Breve Scheda biografica. Zaches Teatro è una compagnia di teatro e danza fondata a Firenze nel 2007. Dal 2010 è sostenuta dalla Regione Toscana da cui riceve il contributo annuale. È stata riconosciuta dal Ministero della Cultura per il triennio 2015/2017 come Compagnia di Danza e dal 2021 come Compagnia di Produzione di Teatro di Figura e di Immagine. Lavora sul connubio tra vari linguaggi artistici: la danza contemporanea, i mezzi espressivi del teatro di figura, l’uso della maschera, la ricerca vocale, il rapporto tra movimenti plastici e musica elettronica dal vivo.