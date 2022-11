Dopo oltre un ventennio cambia il Giudice di Pace a Vietri di Potenza. Sarà l’avv. Michele Di Iesu

Cambia il Giudice di Pace a Vietri di Potenza. Dopo 21 anni, non sarà più Claudio Calabrese, lucano del lagonegrese. Entrerà a breve in servizio l’avv. Michele Di Iesu, di Sala Consilina, 52 anni. Giudice Onorario presso il Tribunale di Potenza, avvocato penalista, docente di Diritto Penale Amministrativo. Dopo un lunghissimo periodo cambia quindi il giudice a Vietri di Potenza, sede del Distretto giudiziario di Potenza, che ha la competenza su molti paesi del circondario. Di Iesu ha ricoperto anche le funzioni di Giudice di Pace al Centro Permanenza Rimpatri presso la sede di Palazzo San Gervasio. Ora per lui è arrivata una nuova esperienza, così come gli è stato comunicato da Rosario Baglioni, presidente della sezione penale del Tribunale di Potenza. “Cercherò d’impegnarmi nella funzione, come ho sempre fatto, onorando – ha detto il neo Giudice di Pace di Vietri di Potenza – la memoria di chi non c’è più e la toga che indosso, con umiltà professionalità e dedizione, nella speranza di fare bene”. “Non vedo l’ora – ha poi promesso – di iniziare questa nuova avventura nella “Città dell’olio” e visitare la Torre dell’orologio in Piazza del Popolo, e le altre bellezze che questo comune riserva, compatibilmente con il lavoro”.

Claudio Buono