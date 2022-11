Cuccioli di cane lanciati dal finestrino di un auto in corsa tra Muro Lucano e Castelgrande. Tratti in salvo, cercano casa

Cani lanciati dal finestrino di un mezzo e tratti in salvo da alcuni cittadini. E’ successo a Muro Lucano ieri, lungo la strada a scorrimento veloce che dal territorio murese collega con Castelgrande e con il resto del territorio. I cani, tre, stando a quanto raccontato da chi avrebbe notato qualcosa, sarebbero stati gettati da un auto in corsa, in una busta. Tre cagnolini che avrebbero una settimana di vita. Una di loro, femmina, ha solo tre zampe. Una è amputata per le ferite. In particolare una persona li ha tratti in salvo e ha chiesto aiuto affinchè venissero adottati. In particolare, l’ideale sarebbe l’adozione da parte di chi ha una cagna in grado di poterli allattare. Hanno ancora gli occhi chiusi e bisogno di tanto aiuto, dopo il gesto di qualche sconsiderato che ha rischiato di farli morire. Attualmente i cagnolini si trovano a Castelgrande. Per info, si può contattare il numero 329.0121151 (Paola).

Claudio Buono