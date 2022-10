“Humana vergogna”, domani lo spettacolo di teatro-danza che la compagnia Petra presenta al “Città delle 100 scale Festival”

“Humana vergogna” è il titolo dello spettacolo di teatro-danza che la compagnia Petra presenta al Città delle 100 scala Festival sabato 29 ottobre alle ore 11,00 e domenica 30 ottobre ore 20,30 al Teatro Francesco Stabile di Potenza. Il matinée del 29 settembre sarà dedicato in particolare agli studenti della rete delle scuole di Potenza. La performance ha debuttato nel programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 con repliche aperte alla cittadinanza nella Casa Circondariale di Matera, per trasformare i luoghi della vergogna in luoghi di cultura. Ed è proprio la vergogna il filo conduttore dello spettacolo, tra vergogna intima e collettiva, familiare e sociale. Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti (coreografi e ideatori) ripropongono lo spettacolo attraverso un linguaggio ironico che unisce teatro e danza. Lo spettacolo è stato frutto di un processo creativo in cui sono stati coinvolti la comunità dove sono state fatte le prove e i detenuti della Casa Circondariale di Matera. La performance attraverso una costruzione drammaturgica in cui il corpo diventa narrazione, conduce lo spettatore tramite una dimensione ludica a porsi alcune domande: vergognarsi quando è una cosa giusta o sbagliata? Quante possono essere le vergogne intime dell’uomo e quante le possibili visioni poetiche? Dove avviene la trasformazione dalla vergogna alla bellezza? Lo spettacolo nasce da un ampio processo di collaborazioni durante il processo di cocreazione nell’ambito dei Project leader di Matera2019.

Performer e contributi alla creazione artistica Antonella Iallorenzi, Ema Tashiro, Mariagrazia Nacci, Mattia Giordano, Simona Spirovska. Costumi Silvia Gribaudi, Matteo Maffesanti e Lia Zanda. Consulenza per i testi Jeton Neziraj. Direzione tecnica e luci Angelo Piccinni. Contributi artistici di laboratorio Massimiliano Civica, Sharon Fridman/Carlos Peñalver, Radosław Rychcik, Jakub Porcari. Allestimento #reteteatro41 e Fondazione Matera-Basilicata 2019. Produzione Compagnia Teatrale Petra. Co-produzione Associazione Zebra. Promozione #reteteatro41.

Breve Scheda compagnia. La compagnia nasce a fine 2011 a Satriano di Lucania (Pz) ad opera di Antonella Iallorenzi e Angelo Francesco Piccinni. Le principali attività della compagnia sono gli spettacoli per ragazzi e adulti, laboratori teatrali e l’ideazione e la conduzione di laboratori di teatro sociale. La compagnia si rifà a una tipologia di teatro fortemente incentrata sull’uomo inteso come corpo e anima e struttura la propria produzione partendo dalle fragilità del singolo e della collettività nel tentativo di demonizzarle e trasformarle in un valore.