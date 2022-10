Incidente sul raccordo Sicignano-Potenza. Quattro feriti, code, traffico in tilt e mezzi costretti a fare inversione

A poche ore dalla riapertura di un tratto sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, a Vietri di Potenza, si registra il primo incidente all’altezza di una delle tante deviazioni presenti. Poco dopo le ore 10 di questa mattina, infatti, tre mezzi, per cause ancora in fase di accertamento, hanno impattato. Si tratta di un furgone e due auto, che si trovavano all’altezza della breve discesa che dalla carreggiata in direzione Salerno del viadotto “Torre II”, porta sull’altra carreggiata in direzione Potenza, e dà inizio al doppio senso di circolazione sul viadotto “Pietrastretta”. Quattro le persone rimaste ferite nell’impatto: una di loro è stata classificata in codice giallo, altre tre Verdi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, il 118 Basilicata Soccorso e l’Anas.

Il traffico è rimasto bloccato e si sono create code di qualche chilometri, sia in direzione Potenza che in direzione Salerno. Tanti i mezzi costretti a fare inversione e ad uscire agli svincoli di Vietri di Potenza-Balvano e Vietri di Potenza-contrada San Vito, per procedere tramite i percorsi alternativi e imboccare nuovamente il raccordo. Traffico che è stato deviato anche tramite il centro abitato vietrese, in particolare per chi procedeva in direzione Salerno.

ALLE ORE 12:50 il tratto è stato riaperto.

Claudio Buono