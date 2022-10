Inchiesta sulla sanità lucana, l’ex consigliere regionale Piro lascia il carcere di Potenza. Disposti i domiciliari

Passa dal carcere di Potenza agli arresti domiciliari Francesco Piro, l’ormai ex consigliere regionale della Basilicata al centro di una inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all’applicazione di una serie di misure cautelari, a seguito di indagini portate avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. E’ durata una settimana la permanenza in carcere per l’ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, arrestato il 7 e dimessosi l’8 ottobre. La decisione dell’affievolimento della misura cautelare è stata assunta stamattina dal giudice per le indagini preliminari di Potenza, Antonello Amodeo, dopo che lo stesso Piro era stato sottoposto a interrogatorio di garanzia in carcere.

Claudio Buono