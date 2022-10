Indagine “Black Gold” a Ruoti, nessuna misura restrittiva per l’ex consigliere comunale De Carlo

Nessuna misura restrittiva esiste più per Rosario De Carlo, ex consigliere comunale di Ruoti indagato nell’ambito dell’inchiesta Black Gold, che lo scorso febbraio a Ruoti ha portato all’arresto di 16 persone a seguito di una inchiesta avviata dalla Procura di Potenza. A decidere per la revoca è stato il Giudice per le Indagini Preliminari di Potenza, Antonello Amodeo, che già in precedenza aveva revocato il divieto di dimora, trasformandolo in divieto di avvicinamento alla persona offesa. Resta indagato a piede libero l’ex consigliere comunale ma senza alcuna misura restrittiva. La revoca è arrivata grazie all’istanza presentata dal legale di De Carlo, l’avvocato Gianpaolo Carretta.

L’indagine, lo ricordiamo, è stata portata avanti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Potenza, e verte su due binari diversi: un filone riguarda presunte attività corruttive imprenditoriali legate alla figura di Angelo Salinardi e l’altro per una serie di condotte che, secondo gli investigatori, avrebbero visto gli indagati voler danneggiare la figura dell’ex sindaco Annamaria Scalise e dell’ex assessore – oggi sindaco – Franco Gentilesca, per indurli a rassegnare le dimissioni. Sono in totale 16 le persone indagate, dopo il blitz dello scorso febbraio.

