Scomparso da Lagonegro, rinvenuto il cadavere di un 49enne

È stato ritrovato privo di vita Domenico De Franco, l’uomo scomparso da Lagonegro lo scorso 19 settembre, dopo una visita fatta in ospedale. Il macabro ritrovamento oggi pomeriggio, verso le 16:30, a Lagonegro, nei pressi di una scarpata in una zona impervia a ridosso del centro abitato, non distante dal Ponte Picardi. A ritrovare il corpo i Vigili del Fuoco, operativi da giorni insieme alle Forze dell’Ordine. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Tutto fa presagire a un’azione volontaria. Il corpo è stato sottoposto a sequestro da parte della Procura di Lagonegro e si trova presso l’obitorio comunale, in attesa di una decisione sull’autopsia. Le indagini per fare chiarezza sulla morte dell’uomo sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Lagonegro, guidati dal Maggiore Vincenzo Pappalardo.



Claudio Buono