Potentino. Scomparso un 49enne dopo una visita all’ospedale di Lagonegro

Sono ore di apprensione per i familiari di Domenico De Franco, un uomo di 49 anni che dalla mattinata di martedì 20 settembre ha fatto perdere le proprie tracce da Lagonegro. L’uomo, originario di Castelluccio Superiore, era appena uscito dall’ospedale di Lagonegro dopo una visita. Ma di lui non si hanno avuto altre notizie. La famiglia ha allertato i Carabinieri, che hanno avviato le ricerche nell’area del lagonegrese. Impegnato anche i Vigili del Fuoco. In caso di avvistamenti è possibile chiamare il 112.

Claudio Buono