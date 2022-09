Savoia di Lucania, cinque cagnolini abbandonati tratti in salvo da un cittadino

L’ennesimo abbandono di cani nel Potentino. Dopo l’episodio dei giorni scorsi a Tito Scalo, dove quattro cuccioli sono stati tratti in salvo, una nuova segnalazione arriva da Savoia di Lucania. Dove sono stati tratti in salvo cinque cuccioli di poche settimane abbandonati in strada in località Perolla. È purtroppo sempre la mano dell’uomo protagonista di questi inqualificabili e vergognose azioni. I cinque cuccioli, tutti di colore nero, sono stati tratti in salvo e curati. È stato un residente della zona a notarli ad accorgersi della loro presenza. Sono pronti per essere adottati. Gli interessati possono scriverci in privato o commentare questo articolo sul sito. Ricordiamo che chi abbandona animali domestici è punito con l’arresto fino ad un anno o con un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Stessa pena per chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in gravi sofferenze, come previsto dall’articolo 727 del Codice Penale.

Claudio Buono