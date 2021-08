Da domani 1° settembre vaccino senza prenotazione in Basilicata. Il 72 % dei lucani ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino

“Dal 1° Settembre vaccinazione libera presso tutti i punti vaccinali della Basilicata. Non smetterò mai di ringraziare medici, sanitari e volontari tutti”. E’ l’annuncio fatto da Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata. Mentre oggi si completerà l’operazione di vaccinazione tramite gli Open Day, da domani non ci sarà bisogno di fare alcuna prenotazione per sottoporsi al vaccino. Sono invece 48 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera, 1 è in terapia intensiva.

Intanto, a ieri, sono 398.189 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (72,0 per cento) e 317.434 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (57,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 715.623 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).