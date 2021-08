L’auto elettrica? In Basilicata è merce rara rispetto al resto d’Italia

Tecnologiche, ecologiche, avveniristiche, ma poche. In Italia l’auto elettrica ancora non decolla. Su circa 40 milioni di vetture circolanti nel nostro Paese, infatti, solo 53.000 sono elettriche. E’ quanto emerge da un’elaborazione di LaPresse su dati dell’Automobile Club d’Italia (Aci) riferiti al parco autovetture nazionale del 2020. In Trentino Alto Adige circolano 12.421 auto a batteria. Nel resto d’Italia l’auto elettrica è rara, ad esempio sono 715 in Liguria, 5.165 in Toscana, 791 nelle Marche, 437 in Umbria, 489 in Abruzzo, 56 in Molise, 127 in Basilicata. Nel 2020 queste alimentazioni rappresentano il 10,7% circa del totale, contro il 9,8% del 2019.

Fonte: Quotidiano del Sud