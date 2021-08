Insegnante di Potenza aggredita brutalmente. Almeno quattro le persone denunciate

Sarebbero almeno quattro le persone identificate e denunciate dai Carabinieri per il violento pestaggio ai danni di una insegnante di Potenza, Beatrice Lucrezia Orlando, che lo scorso 7 agosto su Facebook ha denunciato i fatti, pubblicando le foto di com’è stata ridotta dagli aggressori (qui l’articolo di quanto accaduto). Sarebbero state due le aggressioni ai danni dell’insegnante, mentre si trovava in vacanza a Praia a Mare. I quattro, due uomini e due donne, sarebbero originari del napoletano. Le indagini da parte dei Carabinieri continuano con l’escussione di alcuni testimoni e tramite la visione degli impianti di videosorveglianza. La donna ha anche denunciato che nessuno di coloro i quali hanno assistito all’aggressione, è intervenuto. Le indagini dei Carabinieri continuano per far luce sull’accaduto.

Claudio Buono