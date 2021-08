Ancora musica a Satriano di Lucania, con la voce di Renato Zero grazie all’interprete Enzo Iurilli, che si esibirà in Piazza dei Martiri, alle ore 21.30 di mercoledì 11 agosto. Presenterà la serata Domenico Lobascio. Enzo Iurilli è un artista pugliese, all’avanguardia, in quanto imitatore ed interprete del repertorio storico e moderno di Renato Zero sin dal 1999.