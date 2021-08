Savoia di Lucania, donazione di mille libri da Francesco Paolo Morrone di Caggiano. A lui la cittadinanza onoraria

Un gesto straordinario quello di Francesco Paolo Morrone, di Caggiano, che ha deciso di donare mille libri e una parte dei suoi quadri, al Comune di Savoia di Lucania. Una serata emozionante quella di sabato davanti al Municipio salviano. Morrone, 90 anni, con la moglie di 95, ha presenziato l’iniziativa in piazza donando mille libri, alcuni molto antichi del 700′, oltre ad alcune opere d’arte davvero pregevoli. Il Comune di Savoia di Lucania, su iniziativa dell’Unitre, gli ha concesso la cittadinanza onoraria, con tanto di delibera comunale. “Un atto di generosità grandioso”, ha sottolineato Antonella Giosa, segretaria dell’Unitre e tra le promotrici dell’iniziativa. Per l’occasione, all’interno dell’Unitre è stato anche inaugurato “Centro per la cultura popolare salviana”, che come prima iniziativa organizzerà una raccolta di tesi di laurea di tutti salviani. All’iniziativa presenti anche il sindaco, Rosina Ricciardi, e Michele Parrella, presidente Unitre.

Claudio Buono