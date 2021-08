Come giocare a poker: regole e strategie utili per migliorare

Già nel sedicesimo secolo, i tedeschi giocavano a un gioco chiamato Pochen. In seguito si sviluppò in una versione francese, chiamata Poque, che alla fine fu portata a New Orleans e suonata sui battelli fluviali che solcavano il Mississippi. Nel 1830, il gioco fu ulteriormente perfezionato e divenne noto come Poker. Durante la Guerra Civile, fu aggiunta la regola fondamentale per pescare carte per migliorare la propria mano. Una variazione – Stud Poker – è apparsa all’incirca nello stesso periodo. Esistono centinaia di versioni del poker e il gioco si gioca non solo nelle case private, ma anche in innumerevoli sale da poker di famosi casinò. Il poker può essere giocato socialmente per pochi centesimi o fiammiferi, o professionalmente per migliaia di dollari.

Le regole essenziali per giocare a poker oggi

C’è molta fortuna nel poker, ma il gioco richiede anche abilità incredibilmente grandi e ogni giocatore è padrone del proprio destino.Viene utilizzato il mazzo standard da 52 carte, a volte con l’aggiunta di uno o due jolly. Il poker è un gioco a pacchetto unico, ma oggi, praticamente in tutte le partite giocate nei club e tra i migliori giocatori, vengono utilizzate due confezioni di colori contrastanti per velocizzare il gioco. Mentre viene distribuita una busta, l’altra viene mischiata e preparata per la prossima distribuzione. La procedura per due mazzi è la seguente: mentre la distribuzione è in corso, il mazziere precedente assembla tutte le carte del mazzo che ha distribuito, le mescola e le posiziona a sinistra. Quando è il momento della mano successiva, il mazzo mescolato viene passato al mazziere successivo. In molti giochi in cui vengono utilizzati due mazzi, l’avversario di sinistra del banco, invece dell’avversario di destra, taglia il mazzo.

Nei club è consuetudine cambiare spesso le carte e permettere a qualsiasi giocatore di chiedere nuove carte ogni volta che lo desidera. Quando vengono introdotte nuove carte, entrambi i pacchetti vengono sostituiti e il sigillo e l’involucro di cellophane sui nuovi mazzi dovrebbero essere rotti in piena vista di tutti i giocatori.

Valore delle carte e punteggio nel poker

Mentre il poker viene giocato in innumerevoli forme, un giocatore che comprende i valori delle mani di poker ei principi delle scommesse può giocare senza difficoltà in qualsiasi tipo di gioco del poker. Tranne in alcune versioni del gioco, una mano di poker è composta da cinque carte. Le varie combinazioni poker vanno da cinque carte (la combo più alta) a nessuna coppia o niente (la combo più bassa).

Five of a Kind – Questa è la mano più alta possibile e può verificarsi solo nei giochi in cui almeno una carta è jolly, come un jolly, i due jack con un occhio solo o i quattro due. Esempi di cinque di un tipo sarebbero quattro 10 e un jolly o due regine e tre jolly.

Scala a colore – Questa è la mano più alta possibile quando viene utilizzato solo il pacchetto standard e non ci sono jolly. Una scala reale è composta da cinque carte dello stesso seme in sequenza, come 10, 9, 8, 7, 6 di cuori. La scala di colore più alta è A, K, Q, J e 10 di un seme, e questa combinazione ha un nome speciale: scala reale o scala reale. Le probabilità di ricevere questa mano sono 1 su quasi 650.000.

Four of a Kind – Questa è la mano successiva più alta e si colloca appena al di sotto di una scala colore. Un esempio sono quattro assi o quattro 3. Non importa quale sia la quinta carta non abbinata.

Full– Questa mano è composta da tre carte di un valore e due carte di un altro valore, come tre 8 e due 4, o tre assi e due 6.

Colore – Cinque carte, tutte dello stesso seme, ma non tutte in sequenza, sono un colore. Un esempio è Q, 10, 7, 6 e 2 di fiori.

Scala – Cinque carte in sequenza, ma non tutte dello stesso seme sono una scala. Un esempio è 9- 8-7-6 e 5.Tris – Questa combinazione contiene tre carte dello stesso valore e le altre due carte di diverso valore, come tre fanti, un sette e un quattro.Due coppie – Questa mano contiene una coppia di un valore e un’altra coppia di un valore diverso, più una quinta carta di un valore diverso, come Q, Q, 7, 7, 4.Una coppia – Questa combinazione frequente contiene solo una coppia con le altre tre carte di valore diverso. Un esempio è 10, 10, K, 4, 3.

Nessunacoppia – Questa mano molto comune contiene “niente”. Nessuna delle cinque carte si accoppia, né tutte e cinque le carte dello stesso seme o consecutive di valore. Quando più di un giocatore non ha una coppia, le mani sono valutate dalla carta più alta che ogni mano contiene, in modo che una mano con asso batte una mano con re e così via.

Due mani identiche, carta per carta, sono legate poiché i semi non hanno un valore relativo nel poker. In tal caso, i giocatori in parità si dividono il piatto. Nota che se due mani contengono la stessa coppia alta, la classifica della carta successiva nelle mani determina quale vince. Ad esempio: 9, 9, 7, 4, 2 batte 9, 9, 5, 3, 2. Allo stesso modo, due mani che hanno coppie identiche sarebbero decise dalla quinta carta. Ad esempio: Q, Q, 6, 6, J batte Q, Q, 6, 6, 10.