Elezioni Comunali 2021 in Basilicata, il voto slitta a ottobre. Ecco in quali Comuni si andrà al voto

Si terranno il 3 e il 4 ottobre le elezioni amministrative. Lo stabilisce un decreto del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Sono 26 i centri lucani che andranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale (20 in provincia di Potenza e 6 in quella di Matera). Solo per Melfi e Pisticci, con più di 15 mila abitanti, è previsto un eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Questo l’elenco dei comuni interessati in provincia di Potenza: Balvano, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelluccio Inferiore, Fardella, Ginestra, Grumento Nova, Lauria, Melfi, Oppido Lucano, Paterno, Rionero in Vulture, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Teana, Tramutola, Trecchina e Viggianello. In provincia di Matera: Aliano, Bernalda, Ferrandina, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pisticci.