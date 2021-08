Al via i saldi anche in Basilicata fino al 30 settembre

Anche sulle vetrine dei negozi lucani è comparsa la scritta Saldi. La Basilicata parte il 2 agosto ed è stata l’ultima tra le regioni d’Italia a dare il via alle vendite di fine stagione a prezzi più vantaggiosi. I saldi termineranno il 30 settembre. Un inizio in ritardo, criticato da alcuni, ma che è stato individuato dalla giunta regionale sulla scorta della proposta presentata da Confcommercio e Confersercenti, come ha dichiarato a giugno scorso l’assessore alle attività produttive Francesco Cupparo. E’ stato stimato che quest’anno per l’acquisto di di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro, 74 euro procapite. A Matera ad approfittare dei saldi sono anche i tanti turisti che decidono di accompagnare la scoperta della città con acquisti convenienti.

Fonte: TRMTV.IT