A Ruoti i percettori del Reddito di Cittadinanza a lavoro per migliorare e mettere in sicurezza il Varco del Torno

Sono iniziati i progetti per i beneficiari del reddito di cittadinanza. I beneficiari sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) che rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per gli stessi e per la collettività. “E proprio dai bisogni e dalle esigenze della nostra comunità siamo partiti. Un grazie particolare all’assessore Maria Troiano che sta seguendo alacremente l’inserimento degli stessi. I beneficiari consentiranno un apporto ulteriore, e saranno complementari alle esigenze del paese, un vero supporto” ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Scalise. Alcuni dei destinatari del reddito di cittadinanza stanno lavorando per il miglioramento e messa in sicurezza dell’area Varco del Torno. Gli interventi hanno riguardato la sistemazione della scalinata, le fontane e i tavoli di questa area turistica di grande bellezza, a pochi chilometri dalla città capoluogo di Potenza e che può offrire molto in termini di divertimento agli appassionati di parchi e riserve naturali. Un rinnovamento che persegue i fini dell’amministrazione, quali, tra gli altri, la valorizzazione e promozione del proprio territorio e delle sue bellezze.