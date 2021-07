Ruoti, un fusto chiuso con scotch e spago davanti allo studio di Gentilesca. “Una intimidazione, ma vado avanti”

“Mi pare a tutti gli effetti una intimidazione”, sono le parole di Franco Gentilesca di Ruoti, avvocato, amministratore comunale di maggioranza, che venerdì sera ha ritrovato davanti al suo studio di via Appia un fusto chiuso con scotch e spago, senza alcun’altra indicazione. Immediatamente, ha allertato i Carabinieri, che hanno sequestrato il fusto, di un detersivo, e della quale è sconosciuto il contenuto, se vuoto o contenente materiale o altro. “Una bravata ignobile – ha dichiarato a melandronews.it – che va condannata e che comunque non tange più di tanto la mia quotidianità, continuando a fare tutto ciò che faccio sia professionalmente sia amministrativamente”. Non è di certo l’ultimo episodio o screzio nei confronti di Gentilesca. Nei mesi scorsi sono state danneggiate alcune insegne pubblicitarie che fanno riferimento ad attività di famiglia, le ultime nella nottata di domenica.

“Proprio con l’amministrazione stiamo raccogliendo i frutti del lavoro di questi due anni di collaborazione con l’avvio di diversi lavori importanti della comunità e col completamento di altri, tra i quali troviamo lavori relativi alle strutture ludico sportive e sociali nonché un intervento strutturale sulla messa in sicurezza del centro storico, la sistemazione è messa in sicurezza del cimitero, l’avvio di importanti progettazioni per una immediata cantierizzazione relativa ad ampliamento pubblica illuminazione, ampliamento lampade votive al cimitero, sistemazione delle arterie stradali di proprietà dell’ente, completamento piano traffico con apposizione segnaletica stradale orizzontale e verticale, recupero fontanili pubblici, avvio dei lavori x la costruzione di un asilo nido, costruzione di una casa della saluta ed anche la realizzazione di un’attrattore culturale da svilupparsi nel Paese. Sono cose che da amministratore portano a delle scelte anche importanti e se qualcuno si sente leso può evidenziarlo diversamente, non con gesti simili“.

Su quanto accaduto, Gentilesca ha sporto denuncia e i Carabinieri della stazione di Ruoti hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Già in passato anche la tabella del suo studio legale è stata danneggiata. “Non ho sospetti”, ha concluso Gentilesca. Proveranno a fare chiarezza i militari dell’Arma.

Claudio Buono