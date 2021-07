Goduria Picerno. E’ ufficiale: si aprono le porte della Serie C!

La notizia era nell’aria da giorni, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il Picerno è stato riammesso in Serie C, che è cosa ben diversa dal ripescaggio. La decisione è stata assunta oggi dal Consiglio Federale della FIGC, che ha iniziato la sua riunione poco prima di ora di pranzo e ha deciso dopo qualche ora. Al vaglio, la posizione dell’FC Messina, che aveva precedenza rispetto al Picerno per la riammissione. Domanda dei siciliani respinta per problemi relativi alla documentazione e garanzie presentate. Regolare quella dell’AZ Picerno, con la Società che ha fatto un lavoro straordinario e silenzioso in questo periodo, facendosi trovare pronta per presentare tutta la corposa documentazione richiesta. Documenti presentati dal direttore generale Vincenzo Greco e dal legale Luis Vizzino, che in poco tempo sono riusciti a superare ogni ostacolo. Dopo un anno in Serie D, da protagonisti (e con la vittoria dei play-off), la Leonessa della Lucania ritorna nel calcio professionistico. Lì dove si era già, meritatamente, salvata, nei play-out contro il Rende. Per poi subire la retrocessione in D per le note vicende della partita contro il Bitonto nell’anno della vittoria del campionato. La forza di ripartire e di voltare pagina, la determinazione e una grande organizzazione, alla base di questo vero e proprio miracolo sportivo. Picerno pronto tra le ‘grandi’: sarà una seconda Serie B con squadre di grande blasone.

“A seguito della rinuncia della Società Gozzano, attesa la relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi e della Covisoc, il Consiglio ha deciso di ammettere in Serie C l’AZ Picerno”, è questa la nota ufficiale del Consiglio Federale diramata alle 15.45.

redazione