A Satriano di Lucania ‘ladri’ di dossi artificiali

“Dobbiamo purtroppo registrare un altro episodio di inciviltà a danno della cosa pubblica dopo gli atti di vandalismo al Bosco Ralle”. A darne notizia è il Comune di Satriano di Lucania. Opera di vandali o ladri in piena regola? I dossi artificiali sono stati rimossi in parte. “Questa notte sono stati divelti, con tanto di trapano e attrezzi, parte dei dossi artificiali installati solo una settimana fa su Via Frate Andrea da Venezia. Nei lavori di rifacimento e messa in sicurezza delle strade comunali, avviato in questi ultimi mesi, è stata prevista, per il rallentamento della velocità, l’installazione di dossi artificiali su zone specifiche segnalate come pericolose e la posa effettuata, e ancora da completare, su Via Frate Andrea da Venezia lo scorso lunedì rientra in questo progetto che risponde alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Sono state investite risorse pubbliche importanti per questi lavori e l’episodio di questa notte oltre che un gesto di inciviltà intollerabile, è un vero schiaffo alla collettività, sia economico che morale. Un gesto che appare ingiustificabile e incomprensibile ma, visto anche l’uso di attrezzi, pensiamo non si tratti di un semplice atto di vandalismo. Potrebbe trattarsi di ladri – il furto di dossi ci mancava – o forse, più probabilmente, i dossi davano fastidio a qualcuno a cui piace sfrecciare con la macchina. Purtroppo questa o queste persone dovranno farsene una ragione e imparare a mettere il piede sul freno perché i dossi divelti verranno ripristinati quanto prima. Facciamo inoltre sapere a questi incivili che l’Amministrazione comunale ha intenzione di denunciare il fatto alle autorità competenti e di avviare tutte le procedure per individuare i colpevoli. A questo proposito rivolgiamo un appello a chiunque abbia qualsiasi tipo di informazione sull’accaduto di riferirle immediatamente a noi o ai Carabinieri”.