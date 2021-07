Potenza, venerdì 23 luglio open day al Centro Diurno socio educativo Rotary-Cooperativa La Mimosa a Bucaletto

Si svolgerà venerdì 23 luglio, dalle ore 10 alle ore 13 presso il centro diurno socio educativo Rotary, c/da Bucaletto

L’iniziativa, curata dalla cooperativa La Mimosa con la collaborazione dell’assessore alle politiche sociali Fernando Picerno, dell’ ufficio dei servizi sociali e delle associazioni tematiche del territorio, ha l’intento di accogliere “a porte aperte” cittadini e familiari al fine di far conoscere le numerose attività rivolte ai beneficiari del nostro servizio, con età dai 18 ai 65 anni: laboratorio manipolativo creativo, orticoltura, sport, musicoterapia, telaio, informatica etc. Nella nostra ottica il centro socio diurno è un luogo dove sperimentarsi, divertirsi, relazionarsi, condividere e provare, dove imparare a stare ma anche dal quale ci si può separare per andare ad esplorare nuovi contesti. L’intento è di riscrivere il concetto di “accoglienza” riferendosi a coloro che si è soliti considerare “ospiti del centro” come “ospitali padroni di casa” che accolgono chiunque voglia fargli visita.

Siamo pertanto lieti di condividere una mattinata festa non solo con le associazioni con le quali siamo in rete ma aprirci al territorio e a tutti coloro che intendono conoscerci e trascorrere una piacevole mattinata insieme. L’obiettivo dell’Open Day, è quindi dimostrare dal vivo i progetti e le attività laboratoriali che si svolgono tutto l’anno dando la possibilità a chiunque voglia conoscerci, di lasciarsi coinvolgere in giochi di gruppo, in una gara di bocce, in un’attività di musicoterapia. Di curiosare nel nostro piccolo orto, di osservare la meticolosa arte del telaio, osservare l’esposizione dei nostri manufatti, come pigotte e prodotti realizzati mediante il laboratorio di sartoria. A conclusione della mattinata sarà previsto un buffet.

Per info, tel. 0971.471989.