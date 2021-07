Nel Potentino i Carabinieri denunciano 17 persone per possesso di droga, armi, guida in stato di ebbrezza e senza patente o contraffatta

Potenza e provincia, serrati controlli dei Carabinieri sulle strade del potentino. Denunciate 17 persone all’Autorità Giudiziaria

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, soprattutto in concomitanza, oramai, con l’avvento della stagione estiva, continua nelle attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie stradali di comunicazione, sostenendo, altresì, la delicata fase di riapertura/ripresa connessa al fenomeno epidemiologico “Coronavirus”, verificando che vengano rispettate le prescrizioni impartite al riguardo dalle competenti autorità. Nel dettaglio, all’esito delle diverse indebite condotte accertate, i Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e Compagnia hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 17 persone, responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale, sequestrando, tra l’altro, 1 pistola “scacciacani”, 2 coltelli e oltre 90 grammi di droga, di varia tipologia. Sono state ritirate 8­ patenti di guida.

In particolare, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, a:

Vietri di Potenza , un 56enne (non del posto), il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di una pistola “scacciacani”, cal. 6, priva di tappo rosso, completa di caricatore con proiettili, nonché altre munizioni dello stesso calibro. Il tutto è stato sequestrato;

Paterno di Lucania , un 41enne, che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato sorpreso con un coltello a serramanico, senza giustificato motivo sottoposto a sequestro;

Pietragalla, Potenza, Terranova di Pollino e Noepoli , ove, rispettivamente, un 21enne, un 27enne ed un 39enne, oltre che due 49enni, in diverse circostanze di tempo e luogo, sono stati fermati alla guida dei rispettivi veicoli, in evidente stato di ebbrezza alcolica, condizione confermata da una successiva verifica effettuata tramite apparecchio “etilometro”, che ha rilevato un tasso alcolemico superiore al valore consentito. Il documento di guida è stato loro ritirato;

Barile e Senise , laddove un 30enne ed una 42enne, in diverse situazioni, colti in evidente condizione di alterazione psicofisica, si sono rifiutati di sottoporsi ad accertamento tossicologico. La patente di guida è stata loro ritirata;

Melfi , un 35enne, il quale, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura privo di patente, poiché revocata per carenza di requisiti morali in relazione alla suddetta misura;

Barile , un 46enne, che è stato trovato alla guida di autovettura senza patente, poiché revocata;

Senise, un 41enne, in quanto è risultato in possesso di documenti di guida contraffatti, posti sotto sequestro.

Inoltre, durante i vari servizi sul territorio, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, a: