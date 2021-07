Sabato 17 e domenica 18 luglio ritorna l’evento più importante del Movimento Turismo del Vino in Basilicata. Le cantine associate ri-apriranno nuovamente le loro porte a tutti i wine lovers con un carico di grandi novità. Tutto pronto per brindare lucano, con gioia e sicurezza. L’appuntamento, secondo il programma pubblicato in pagina, a Barile, Rionero in Vulture, Venosa, Nova Siri, Melfi, Scanzano Jonico, e Lavello.