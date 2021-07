Basilicata, terra di longevità. Nonna Antonietta compie 102 anni

La Basilicata si conferma sempre più terra di longevità. Infatti, ha spento le 102 candeline nonna Antonietta Tortorelli, di Anzi, dov’è nata il 13 luglio 1919. E’ la settima di nove figli, di una famiglia che sa bene cosa significa essere longevi. Basti pensare che in famiglia c’è la sorella che ha 100 anni compiuti. La signora Antonietta ha 5 figli, 9 nipoti e 5 pronipoti, ed è la più anziana della comunità di Anzi, la nonna di tutti. Nel giorno del suo compleanno, non è mancato come sempre l’affetto di tutti i suoi familiari.

Auguri!

Claudio Buono