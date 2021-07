Potenza, donna scende dall’auto e si sente male. Carabiniere le salva la vita praticando manovre di primo soccorso e massaggio cardiaco

Il racconto di Rocco Motta, su Facebook, di quanto accaduto ieri mattina a Potenza, dove un Carabiniere ha salvato la vita a una donna dopo un malore.

“Potenza…ore 12:45 di una calda domenica 11 Luglio 2021 località San Rocco. Una donna in macchina del proprio figlio, probabilmente proveniente dalla zona del cimitero, si sente male, scende dall’auto e cade priva di sensi a terra. Interviene il fioraio e qualche passante (compreso il sottoscritto); qualcuno chiama il 118, altri sostengono la signora, altri fanno viabilità. Passa in quel momento un equipaggio del Radiomobile dei Carabinieri e immediatamente si ferma prestando soccorso. È qui che subentra il sangue freddo, la professionalità, la voglia di salvare la vita al prossimo; mentre uno degli operatori chiama la sala operativa e sollecita i soccorsi, l’altro capisce la gravità della situazione e esercita circa di 10 minuti di massaggio cardiaco con relativa operazione per liberare dalla lingua le vie respiratorie. I minuti passano e sembrano ore, fortunatamente arriva l’ambulanza ma, nonostante per noi li attorno sembrasse troppo tardi, la signora respira autonomamente ed è viva. Siamo tutti contenti ma soprattutto grati al Carabiniere Roberto Falcone, che ritengo essere un “piccolo/grande” eroe della quotidianità. Grazie, grazie e ancora grazie a lui e a tutte le forze dell’ordine che ogni giorno sono accanto a noi. Rocco Motta (un cittadino comune)”.