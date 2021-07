Bruno Barbieri 4 Hotel: questa sera l’ultima tappa in Basilicata. Appuntamento alle 21:15

​ Bruno Barbieri 4 Hotel: giovedì l’ultima tappa in Basilicata. L’incantevole paesaggio della Lucania fa quindi da sfondo all’ottava e ultima puntata attesa per giovedì 8 luglio, alle ore 21.15, su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW: a gareggiare ci sono “Hotel San Vincenzo” di Rocco, “Borgo San Gaetano” di Gianluigi, “Palazzo del Duca” di Rossana, e, infine, “MH Matera” di Claudia.

Ottavo e ultimo appuntamento con le sfide tra gli albergatori d’Italia guidate da chef Bruno Barbieri. Giovedì 8 luglio, su Sky e NOW, occhi puntati sulla Basilicata, al centro del nuovo inedito episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel, una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia.

Come sempre, l’esigentissimo e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo il check-in, sperimenteranno e metteranno alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall’hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore, la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un’esperienza indimenticabile alla scoperta di un territorio.

L’indomani, dopo la colazione, faranno il check-out, dopodiché saranno chiamati a esprimere i propri giudizi su 5 categorie: i loro voti, da 1 a 10, valuteranno infatti location, camera, servizi, prezzo e, per la prima volta, la colazione, il pasto che ogni albergo che si rispetti considera il suo fiore all’occhiello.

Durante le puntate di Bruno Barbieri 4 Hotel, la sua grande esperienza da cosmopolita e viaggiatore nel mondo gli permette, sfoggiando il suo lato più ironico e pungente, di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Le quattro location protagoniste dell’episodio

“Hotel San Vincenzo” è un modernissimo resort 4 stelle sulla costa ionica della Basilicata. In origine era una struttura gestita da suore, poi è stata convertita in un moderno e raffinato hotel di 33 camere, vicinissimo alla meravigliosa spiaggia di Policoro. Ha anche una cappella privata. Rocco, il suo direttore, ha una lunghissima esperienza nel mondo dell’accoglienza, anche all’estero, ed è molto fiero del suo hotel.

“Borgo San Gaetano” è un bed&breakfast nel centro di Bernalda, un paesino in provincia di Matera, famoso anche per essere stato il paese di origine della famiglia del regista Francis Ford Coppola, che a sua volta ha creato un relais di lusso proprio accanto al Borgo San Gaetano. Il Borgo era in origine un frantoio del ‘700, ristrutturato nei minimi particolari da Gianluigi e sua moglie. Lui, che è un medico, si è trasferito a Bernalda da pochi anni e si dedica a questa occupazione con grande passione.

“Palazzo del Duca” è un Luxury hotel di 9 camere nel centro storico di Matera. È un palazzo storico del XIV secolo nella parte alta di Matera, dove vivevano le famiglie nobili. Si trova in via Muro, una delle vie più panoramiche di Matera, set di numerosi film. Rossana, che lo ha acquistato quando aveva 25 anni, sostiene che nel suo hotel c’è molta “materanità”, tanto che lo ha ristrutturato nei minimi particolari cercando di coniugare il design con elementi della tradizione, e lasciando intatte alcune parti, come la sala per la colazione ricavata nella grotta.

“MH Matera” è un enorme hotel completamente ristrutturato a 10 km da Matera. Ha 131 camere ed è immerso in un parco di 5 ettari con piscina e campo da tennis. È la soluzione ideale per chi vuole visitare Matera senza soggiornare nel centro storico che a volte può essere scomodo. Numerose sono le attività che permettono di passare una vacanza completa. Claudia lo gestisce insieme alla sua famiglia da 4 anni con caparbietà e amore.

Fonte: Leggo.it