A Sant’Angelo Le Fratte cucina e narrazione con lo Chef narrante Emilio Pompeo

L’incontro nella splendida cornice di Palazzo Galasso. Il primo dei tre di Cucina e narrazione con lo Chef Narrante Emilio Pompeo, “Chef Narrante Academy”

Grandissima partecipazione, quasi centotrenta richieste per soli venti posti disponibili. Straordinario ed alchemico incontro di profumi, fuoco e narrativa, un proscenio di rara bellezza tra fiori, statue e murales nel borgo in cui lo chef Narrante ha deciso di vivere. La Cucina priva di narrazione evocativa, esordisce lo chef non potrebbe esistere né resistere, quando le Pentole sul fuoco iniziano la loro danza il profumo colpisce, evoca sensazioni ricordi emozioni. Esperienze che il rito della cucina sa donare generosamente. La Stanza dei fuochi assurge allora ad archetipo di vita rurale, dove incontro, baratto, storie e rimembranze divengono il naturale proscenio della vita; tra le case perennemente aperte e l’aia: la piazza come fosse il salotto dell’intera Comunità. Così tra il vociare delle genti i profumi del buono e l’immensa capacità di sacrificio si disegna l’antropologia degli Uomini. il cibo del bisogno assurge al cibo del sogno. Le mamme urlanti avvisano: che il pranzo è pronto! anticipando la felicità del convivio domenicale. Ed è proprio così che lo chef narrante rapisce anche te. “Un grazie speciale a tutti coloro che hanno scelto di vivere questa magica avventura ed al Comune di Sant’ Angelo le Fratte per aver voluto tutto questo”, ha fatto sapere l’organizzazione, che ha ringraziato il sindaco Michele Laurino per la collaborazione e disponibilità.