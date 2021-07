Tir in fiamme sul raccordo a Vietri di Potenza. Traffico in tilt

Attimi di paura si sono vissuti questa mattina sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all’altezza dello svincolo di Vietri di Potenza tra contrada Franco e contrada San Vito. Un tir, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco sulla carreggiata in direzione Potenza, a pochi passi dalla corsia di decelerazione per lo svincolo di Vietri di Potenza. Sul posto è stato immediato l’intervento di una squadra di GSA Antincendio, che opera sul tratto proprio per il primo soccorso antincendio. Poco più tardi l’arrivo dei Vigili del Fuoco, Anas e Polizia Stradale. Inevitabili rallentamenti al traffico e doppio senso sul tratto per facilitare le operazioni di soccorso. Per diversi minuti la circolazione lungo la tratta autostradale è stata totalmente interdetta. Il mezzo trasportava vasi in ceramica ed ha preso fuoco dalla parte posteriore.

Claudio Buono

Foto melandronews.it