Comitato Croce Rossa di Basilicata, Quagliano è il nuovo presidente. Nominato anche il nuovo consiglio regionale

Dopo un breve periodo di commissariamento è stato eletto, con consenso plebiscitario, nuovo presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa di Basilicata Michele Quagliano. Volontario di lungo corso, Michele Quagliano ha ricoperto tutte le cariche previste dallo statuto della Croce Rossa distinguendosi con competenza e professionalità nell’affrontare situazioni critiche che hanno interessato la nostra regione.

Per tale impegno, portato avanti con grande umanità, ultimamente è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. “Con orgoglio ed apprensione mi accingo a confrontarmi in questa nuova sfida, sperando di diffondere con maggior vigore i valori della Croce Rossa, sempre a fianco di chi si trova in condizioni svantaggiose” ha precisato il neo presidente Quagliano. Fanno parte del nuovo consiglio regionale del Comitato CRI Basilicata Mariateresa Sassano, Giovanni Paterna, Nicola Ricciardi e il consigliere giovani Antonio Giuseppe Pagliuca. Da parte nostra un augurio di un fruttuoso buon lavoro ai nuovi consiglieri e al presidente Quagliano.