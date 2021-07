Covid-19 in Basilicata. 1 decesso e 6 nuovi casi. In regione somministrate oltre 460mila dosi di vaccino

Sono 6 i nuovi casi di positività da Covid-19 in Basilicata, secondo i dati della task force regionale della Basilicata. 394 i tamponi processati nella giornata di ieri. Ma si registra anche un decesso, di una persona di Melfi. Nei due ospedali di Potenza e Matera sono appena 16 le persone ricoverate: nessuna in terapia intensiva o medicina Covid. Gli ultimi 6 positivi sono stati riscontrati a Pisticci (3), Palazzo San Gervasio (1) e Tursi (2).

Per quanto riguarda le vaccinazioni, poche le dosi somministrate ieri, 3.259. Ad oggi in Basilicata sono state somministrate 464.393 dosi di vaccino su 523.435 ricevute, pari all’88,7 %. In Italia, somministrate oltre 53milioni di dosi, quasi 20 milioni di italiani hanno ricevuto ciclo completo del vaccino.

Claudio Buono