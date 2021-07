Prevenzione e prima difesa femminile urbana e domestica. A Ruoti un corso gratuito organizzato dal Comune

È stato presentato a Ruoti, presso la Sala Consiliare, un progetto innovativo per le donne. La proposta accolta con grande entusiasmo dal Sindaco Anna Maria Scalise e dall’Assessore alle Politiche Sociali Maria Troiano si inserisce in un contesto più ampio, quello delle iniziative messe già in campo dai Servizi Sociali dell’Amministrazione come il Segretariato Sociale e lo Sportello Psicologico.

“Il periodo storico che stiamo vivendo, l’obbligo di stare a casa per tutelarci dal virus ha purtroppo alimentato situazioni particolari già presenti tra le mura domestiche e non solo. – afferma il Sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise – Si parla sempre più di corsi di autodifesa femminile che non hanno il mero obiettivo di difendersi fisicamente ma il fine ultimo diventa quello di accrescere l’autostima della donna, rendendola più sicura di sé. Intendo promuovere questa iniziativa anche nell’Istituto Comprensivo di Ruoti, perché credo fermamente che l’educazione al rispetto di genere nasca tra i banchi di scuola” – conclude il Sindaco Scalise.

Il corso che avrà inizio venerdì 2 luglio, alle 18.30, è aperto, in forma gratuita, a tutte le donne a partire dai 13 anni fino ai 65 anni e sarà organizzato su otto incontri della durata di un’ora e con cadenza mensile.

“Siamo molto soddisfatti delle iniziative che stiamo realizzando, l’Ufficio Servizi Sociali, come ben sanno i cittadini è a completa disposizione e questo corso che l’amministrazione ha pensato di realizzare è un omaggio alle mie concittadine affinchè possano trovare la forza e la curiosità per seguirlo. Auspico per questo al maggior numero di iscrizioni contattando il numero del Segretariato Sociale allo 0971704221 ” – dice il Vicesindaco Maria Troiano.