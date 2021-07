Truffe nel Potentino per migliaia di euro. I Carabinieri scoprono e denunciano 8 truffatori

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, nel delicato periodo connotato dal protrarsi dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, insieme alle diuturne attività di controllo del territorio, sono sempre più concentrati nel monitoraggio del web, rivolgendo particolare attenzione a coloro che, anche a causa della maggiore permanenza negli ambienti domestici, sovente navigano nella rete, per le più diverse esigenze, risultando, pertanto, esposti a possibili contatti con malintenzionati, di cui potrebbero divenire vittime di reati informatici.

In tale ottica, per i casi di seguito descritti, i Carabinieri dei locali Comandi Stazione hanno individuato e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 8 persone, tutte residenti in altre regioni, responsabili di “truffa”, via web, ai danni di ignari cittadini.

Nel dettaglio, all’esito di distinte indagini, è stato accertato che a:

Laurenzana , una 37enne, dopo avere diffuso un annuncio su un noto sito online, inerente la vendita di banconote storiche in Lire, ed essere stato contattato da un uomo del luogo, interessato all’acquisto, l’ha indotto a versargli 100 euro su carta prepagata a lui intestata, quale corrispettivo delle banconote. L’inserzionista, quindi, ricevuto il pagamento, non ha poi spedito il materiale in questione; , una 37enne, dopo avere diffuso un annuncio su un noto sito online, inerente la vendita di banconote storiche in Lire, ed essere stato contattato da un uomo del luogo, interessato all’acquisto, l’ha indotto a versargli 100 euro su carta prepagata a lui intestata, quale corrispettivo delle banconote. L’inserzionista, quindi, ricevuto il pagamento, non ha poispedito il materiale in questione;

Lauria , un 66enne, dopo essersi impossessato fraudolentemente dei codici di accesso alla carta di credito di un anziano del luogo, ha effettuato a sua insaputa un acquisto online per un importo di 100,00 euro;

Melfi , un 30enne ed un 44enne, fingendosi telefonicamente operatori della banca della vittima, una donna del posto, e prospettandole alcuni illeciti tentativi di prelievo in atto sul suo conto corrente, l’hanno convinta a fornire i codici di acceso del “home banking”, prelevando fraudolentemente la somma di 9.650,00 euro;

Ruoti , un 56enne ed un 57enne, dopo avere proposto su di un noto e specializzato sito online la vendita di una autovettura, hanno indotto un uomo del luogo a inviare la somma di 2.440 euro, rendendosi subito dopo irreperibili;

Tolve , un 21enne, dimorante in una cooperativa del posto, approfittando della distrazione di un’altra ospite della medesima cooperativa, è riuscito ad acquisire i codici della sua carta prepagata, effettuando, a sua insaputa ed in più occasioni, diversi acquisti su siti online per un importo complessivo di 246,71 euro;

Viggiano, un 47enne, dopo avere contattato telefonicamente una donna del luogo in merito ad un annuncio online da lei postato, per la vendita di quattro cerchi in lega per una autovettura, al prezzo di 400 euro, l’ha indotta, fingendo un malfunzionamento della propria carta prepagata e facendole credere di ricevere il bonifico desiderato, a recarsi presso uno sportello bancomat ed a farsi invece versare la somma di 3.499 euro.

Le vicende rappresentate costituiscono ulteriore occasione per invitare i cittadini, potenzialmente coinvolti in casi analoghi, a rivolgersi immediatamente alle Stazioni dell’Arma distribuite capillarmente nel potentino o a inviare segnalazioni al Numero Unico di Emergenza “112” dell’Arma, così da consentire di attuare investigazioni tempestive e risolutive in ordine a tali condotte delittuose, utili per poter risalire ai singoli autori.