Trapianto capelli in Italia: in cosa consiste e quanto costa?

Rimanere senza capelli è un problema per la maggior parte delle persone che sono colpite da calvizie. Tutto questo crea un disagio notevole, con evidenti problemi dal punto di vista estetico e psicologico.

Per evitare questo danno all’immagine oggi in Italia è stato testato un tipo di trapianto che farà felici le persone che torneranno ad usare il pettine per domare la folta capigliatura.

In questo articolo cercheremo di fare una panoramica sui tipi di calvizie più comuni e tutte le informazioni necessarie per la soluzione di trapianto dei capelli.

Diversi tipi di calvizie

La calvizie o alopecia è un problema che consiste nella perdita consistente di capelli, senza ricrescita lasciando il cuoio capelluto liscio in alcune aree. Colpisce soprattutto gli uomini e in particolare dai trent’anni in poi, con accentuazione sempre maggiore quando si procede con l’età.

Andremo a considerare i diversi tipi di calvizie e gli elementi che la caratterizzano.

La forma più diffusa di calvizie è quella androgenetica, legata agli ormoni maschili, infatti colpisce soprattutto gli uomini ed è di derivazione genetica, di natura ereditaria.

La calvizie stagionale è invece un fenomeno temporaneo che si verifica in alcuni periodo dell’anno, avviene soprattutto nei mesi autunnali quando si verifica una notevole perdita dei capelli rispetto al normale. Non è una forma che deve preoccupare, perché si tratta di un disagio temporaneo.

La calvizie psicogena è nota come “calvizie da stress” proprio perché la causa è legata alle condizioni psicologiche del soggetto che potrebbe soffrire di ansia, stress, trauma psicologico o stati depressivi.

Una soluzione: il trapianto

Quando la calvizie porta ad una perdita definitiva dei capelli alcune persone non riescono ad accettare la situazione e pertanto decidono di ricorrere al trapianto.

In Italia e in particolare a Milano ci sono diversi centri specializzati nel trapianto di capelli, naturalmente la scelta deve essere oculata per ottenere un buon risultato. Il consiglio è di scegliere il tipo di trapianto con l’unico parametro di valutazione il risultato. A volte il prezzo deve essere trascurato per essere poi soddisfatti dell’obiettivo raggiunto. Per avere maggiori informazioni sul trapianto capelli costo Milano consigliamo di visitare il sito di Hasci Italia.

Il trapianto effettuato da Hasci Italia definito Partial Longitudinal Follicle Unit Transplantation (PL-FUT) consiste in una tecnica innovativa.

Si estrae una parte dell’unità follicolare longitudinale con piccoli aghi, in questo modo le cellule staminali si trovano sia nel tessuto che si utilizza per il trapianto che nel tessuto dal quale è stato prelevato.

E’ un intervento veramente innovativo che porta alla crescita di capelli identici nella qualità sia nell’area dove sono stati prelevati e dove sono stati trapiantati. E’ un metodo unico, che è stato sviluppato e brevettato per chi vuole risolvere il problema.

E’ un trattamento indolore, che non lascia alcuna cicatrice. Il costo di questo tipo di intervento viene valutato in base al caso specifico della persona. Viene fatta una valutazione del tipo di calvizie, offrendo al soggetto, che si è sottoposto alla visita specialistica, un preventivo che tenga conto del trattamento a lui riservato per risolvere il problema.

E’ un intervento unico al mondo, frutto del lavoro di ricercatori di alto livello come il Dott. Prof Conradus Chosal Gho.