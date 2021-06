Indagine ‘Sole 24 Ore’: la Basilicata non bene in tre categorie

Non bene: potrebbe riassumersi così la posizione di Potenza e Matera nelle “nuove classifiche ‘generazionali'” – riservate a bambini, giovani e anziani – pubblicate oggi dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” per fotografare la qualità della vita di queste tre fasce di età. Ogni classifica è stata preparata – ha spiegato, in uno degli articoli, Michele Finizio – tenendo conto di 12 parametri, che “misurano con i numeri la vivibilità dei territori per bambini, giovani e anziani. Ne emerge un quadro nel quale – ha aggiunto – da Nord a Sud, i divari territoriali assumono purtroppo anche contorni generazionali. Mentre si conferma il ritardo generale del Mezzogiorno, che nelle tre graduatorie popola quasi sempre il fondo delle classifiche, è confrontando i singoli indicatori che si scoprono realtà locali complesse e sfaccettate”. (ANSA).