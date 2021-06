In casa con un fucile semiautomatico appeso ad un mobile e numerose cartucce. Una denuncia a Potenza

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Potenza per il controllo sulla regolarità della detenzione di armi e munizioni da parte di privati cittadini, personale della Polizia di Stato, ha segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza un sessantaduenne del capoluogo per il reato di omessa custodia di armi. Nel corso del controllo gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale rinvenivano un fucile semiautomatico da caccia appeso ad un mobile appendiabito situato all’ingresso dell’abitazione nella disponibilità di chiunque insieme a numerose cartucce. L’arma e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I servizi di controllo in materia di armi proseguono al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e degli stessi detentori.