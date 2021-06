E’ lucano il giornalista che ha ritrovato il piccolo Nicola nei boschi del Mugello

Ha avuto il tanto sperato lieto fine la vicenda di Nicola, il bambino di due anni scomparso l’altro giorno nel Mugello, trovato ieri mattina da un giornalista de La vita in diretta, Giuseppe Di Tommaso. Tra i primi a dare la notizia del ritrovamento, Eleonora Daniele a Storie Italiane, che ha subito fatto il nome del collega Giuseppe Di Tommaso, da molti anni inviato di punta de La vita in diretta ma in passato giornalista anche di altri programmi Rai, come Le amiche del sabato e non solo. E su di lui oggi vari colleghi hanno speso ottime parole, come Roberto Alessi, che nel programma condotto da Eleonora Daniele lo ha definito “un ottimo giornalista”.

Originario di Tursi, in provincia di Matera, Giuseppe Di Tommaso vive a Roma, dove lavora, come accennato nel primo paragrafo, per la Rai. Classe 1978, il giornalista e inviato de La vita in diretta ha 43 anni e mezzo (ne compirà 44 il 27 novembre prossimo).

“Giuseppe in questo momento sta parlando con i carabinieri […] Si trovava a circa 4 km dalla casa in cui è scomparso Nicola, ha sentito un lamento e ha subito scoperto che si trattava proprio del bambino. La troupe de La vita in diretta inizialmente non gli ha creduto”, ha raccontato Eleonora Daniele a Storie italiane.

La vita in diretta: i messaggi d’affetto sui social per il giornalista e inviato Giuseppe Di Tommaso

E sono ovviamente tantissimi i messaggi sui social per Giuseppe Di Tommaso, che nella puntata de La vita in diretta di ieri pomeriggio ha raccontato tutti i dettagli del ritrovamento del bambino scomparso nel Mugello che, come sottolineato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, sta fortunatamente bene.

Fonte: La nostra Tv