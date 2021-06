Straordinario ritrovamento a Maratea. Un nido di tartaruga ‘Caretta Caretta’ con 129 uova

Un nido di tartaruga “Caretta Caretta” con 129 uova è stato ritrovato nei giorni scorsi sulla spiaggia Luppa a di Acquafredda di Maratea. Un ritrovamento straordinario confermato da Legambiente. D queste, 4 non si schiuderanno. Il nido è stato spostato di una cinquantina di metri per proteggerlo da eventuali mareggiate ed è sorvegliato dal personale addetto. Il periodo di schiusa varia in funziona della temperatura e può arrivare fino a 60 giorni. Si tratta del primo nido del 2021 in Basilicata.

Questa la notizia data da Legambiente Maratea Sky & Sea: “Come una benedizione, di nome e di fatto, questa mattina uno splendido esemplare di tartaruga della specie Caretta Caretta, ha scelto le spiagge di Maratea per nidificare. A suggello delle ritrovate 5 Vele di Legambiente-Touring Club Italiano, della 25°ma bandiera blu e dell’impegno profuso nella e per la tutela di questo immenso patrimonio, alla vigilia della stagione turistica, pare che questi meravigliosi esseri viventi vogliano premiarci venendo qui a deporre le loro uova, il loro futuro, sulla spiaggia Luppa di Acquafredda di Maratea. Il primo nido rinvenuto in Basilicata del 2021. Un altro mondo è davvero possibile e noi siamo entusiasti di riuscire ad essere parte attiva di questo cambiamento”.

