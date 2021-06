Basilicata da oggi in ‘zona bianca’. Addio coprifuoco, si discute sulla rimozione dell’obbligo della mascherina all’aperto

Da oggi anche la Basilicata in ‘zona bianca’, insieme alla Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Campania e Provincia autonoma di Bolzano. Resta in zona gialla solo la Valle d’Aosta, che dovrà attendere un’altra settimana per il passaggio in bianco. Nella zona bianca viene abolito il coprifuoco, in questo modo ci si può spostare più liberamente in orario notturno. Dal 21 giugno il coprifuoco decade anche in zona gialla. Chi si trova in zona bianca può andare verso altre località della zona bianca, senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento. Non ci sono limiti di orario per andare verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Dopo il via libera al green pass, con la firma del nuovo Dpcm da parte del premier Mario Draghi, il prossimo step verso un graduale ritorno alla normalità potrebbe essere la rimozione dell’obbligo della mascherina all’aperto. Il dibattito su questo punto si è acceso proprio in queste ore.

In Basilicata sono state consegnate 453.415 dosi di vaccino, di queste 413.567 sono state somministrate, pari al 91,2 % (in media col dato nazionale).

redazione