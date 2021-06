“Summer Experience 2021”, a Latronico una serie di attività sportive e di promozione turistico culturale

Dopo il lancio del progetto la scorsa estate ha dato riscontri positivi e ha registrato notevole partecipazione ed apprezzamenti, la Pro Loco Latronico è pronta ed attiva per la “Summer Experience 2021”, un evento estivo che racchiude una serie di attività sportive e di promozione turistico-culturale, in grado di soddisfare le diverse esigenze ricreative della popolazione e dei visitatori. Le attività si caratterizzano come un mix di adrenalina e spensieratezza. Grazie alle collaborazioni instaurate con associazioni locali e con insegnanti nel campo del fitness e del benessere, la “Summer Experience”, ha alternato giornate di sport e adrenalina a giornate di relax e benessere, come la Kayak Experience a Maratea, in collaborazione con l’associazione Fly Maratea, la Trekking Experience che ha portato moltissimi ragazzi a riscoprire la quiete offerta dai nostri boschi, camminando verso la riserva dei cervi e alla ricerca delle innumerevoli sorgenti d’acqua che sgorgano nelle nostre montagne. Altre attività sono state la Zumba Experience, con l’insegnante Antonella Libertella e la Yoga Experience con l’insegnante Gina Gioia che ha offerto la possibilità di poter praticare questa disciplina fisica e mentale nella splendida cornice della nostra natura incontaminata. Tutto questo e molto altro ancora verrà riproposto, rinnovato ed ampliato dalla Pro Loco Latronico anche in questa estate che ci apprestiamo a vivere, con un calendario settimanale ricco di appuntamenti ed iniziative in continua evoluzione. Si è partiti il lo scorso 16 giugnio con una passeggiata a piedi nudi al parco delle terme ed un’escursione al tramonto (Xalpi Sud), per passare al giorno seguente con una mattinata in fattoria e una passeggiata in e-bike (Xapli Sud). Venerdì 18 giugno il programma prevede il parapendio e un’escursione in mountain bike sul Monte Alpi (Xalpi Sud), mentre sabato è prevista una passeggiata a “Capadavut” e al centro storico (Xalpi Sud) e successivamente una visita al museo del puntino ad ago (il Tassello). Domenica 20 ci sarà una gara di kayak a Mormanno (Wilderness) e un’escursione per la durata dell’intera giornata al Monte Alpi (Xapli Sud). Passando alla settimana successiva l’appuntamento per lunedì è organizzato sempre da Xalpi Sud con “Dai fossili ai funghi porcini”, mentre nella giornata seguente ci sarà il nordic walking e la visita all’orto botanico (Xalpi Sud). Mercoledì 23 giugno è previsto il rafting wilderness e il river walking e canyoning (Wilderness), con la stessa associazione che sarà protagonista anche il giorno seguente con il trekking sul Pollino. Il week-end infine sarà caratterizzato da un’escursione in barca con aperitivo al tramonto a Maratea (Dea Maris) e il kayak (fly Maratea), sabato 26 l’apericena (degustazione prodotti tipici) ad Agromonte ed in conclusione domenica 27 giugno di festeggerà la Festa di Sant’Antonio con una bella e coinvolgente tombolata. La Summer Experience non si presenta come un progetto chiuso e limitato ai confini comunali, ma si estende e coinvolge altre associazioni di paesi limitrofi, al fine di ampliare e differenziare l’offerta turistico-esperenziale del territorio. E’ proprio questo l’obiettivo della Pro Loco Latronico, quello di puntare ad un turismo integrato, capace di offrire ai visitatori un ventaglio di esperienze tra mare, montagna e Terme, arricchendo il progetto grazie al coinvolgimento realtà, associazionistiche e non, che si occupano di valorizzazione culturale, produzione di prodotti tipici e promozione delle tradizioni locali.

Lo rende noto l’ufficio stampa della Pro Loco di Latronico.