Transumanza, Miglionico (GAL PerCorsi): “Bene legge regionale, serve tutela e valorizzazione”

La Giunta Regionale della Basilicata ha approvato un disegno di legge sulle norme di tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza del territorio regionale. Ancora oggi una pratica viva nella pastorizia tradizionale è la transumanza. Lo spostamento periodico delle greggi dai pascoli primaverili-estivi in quota a quelli autunnali-invernali delle zone più miti, viene esercitato per garantire la buona salute del bestiame. Ambiente e clima, sono due elementi strettamente collegati all’attività di transumanza e da sempre hanno accompagnato la vita dei pastori in tutte le regioni Italiane, lì dove la pastorizia fa parte della storia e dell’economia del posto. La transumanza ha radici molto antiche. Per secoli le regioni dell’appennino centro-meridionale, sono state tra le più attive per quanto riguarda questo tipo di pastorizia. Oggi la pastorizia transumante viene praticata da non molti allevatori, ma essi esercitano però, un ruolo di custodi e testimoni di una storica tradizione. Bene ha fatto il Governo Regionale a tutelare e valorizzare la pastorizia e la transumanza. Queste attività continuano ad essere la migliore difesa del nostro territorio, per l’ambiente e per la qualità dei nostri prodotti agroalimentari.