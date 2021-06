In Basilicata oggi la consegna di quasi 6mila dosi di vaccino. Altre 70mila entro fine mese

“Ringrazio il Generale Figliuolo per aver dato seguito alla mia richiesta: già oggi arriveranno in Basilicata 5880 vaccini Pfizer in più rispetto alle consegne programmate. Saranno utilizzati esclusivamente per i lucani più fragili, che a breve potranno prenotare una data ravvicinata sul Portale Poste. Da qui a fine mese sono previste le consegne di altri 69.790 dosi, che ci consentiranno di implementare la campagna vaccinale e di coprire i richiami. A tal fine, si aggiungeranno alle squadre delle aziende sanitarie già attive, ben tre unità mobili della Difesa per completare in tempi rapidi le vaccinazioni a domicilio: proprio oggi a Potenza ho incontrato il Generale Pirro per programmare le iniziative nei prossimi giorni in tutte le aree della nostra Regione. Il nostro sforzo organizzativo va avanti”. Lo scrive sulla sua pagina facebook il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Intanto in Basilicata, secondo i dati aggiornati a ieri, risultano 392.237 le dosi somministrate, rispetto alle 417.335 ricevute. Percentuale di somministrazione pari al 94 %. Sono circa 134mila i lucani che hanno completato il ciclo vaccinale.