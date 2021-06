Lavoro: per la Basilicata sono in arrivo buone notizie

Per il mercato del lavoro in Basilicata sono in arrivo “buone notizie”: tra giugno e agosto le aziende lucane prevedono di assumere oltre diecimila persone e nel solo mese di giugno sono previste 4.300 entrate, con una variazione di + 1.650 unità rispetto al mese di giugno 2020 ma soprattutto un + 550 rispetto al giugno del 2019, nel pre-pandemia. Lo mette in evidenza il bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, che – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’ente camerale lucano – fornisce “indicazioni tempestive a supporto delle politiche attive del lavoro grazie alla rete delle Camere di Commercio che indagano mensilmente i fabbisogni delle imprese territoriali”.

Nel comunicato è specificato che “come era prevedibile, essendo all’inizio della stagione estiva, il turismo traina questo rimbalzo seguito dai comparti costruzioni, commercio e servizi alle persone e alle aziende”. (ANSA)