Muro Lucano vince la sua battaglia contro il mega eolico. Nessun impianto verrà realizzato in località Pisterola

Davide vince contro Golia. Succede a Muro Lucano, dove una battaglia è stata vinta in tema di mega eolico, con l’impianto che non verrà realizzato in località Pisterola, in un paesaggio mozzafiato. A darne notizia il sindaco, Giovanni Setaro. “All’alba del terzo anniversario della mia Amministrazione, con grande orgoglio vi comunico che ieri è stata vinta una grande battaglia per la nostra comunità: alla terza conferenza di servizi della Regione Basilicata relativa al progetto dell’impianto di mega-eolico della WKN-ENEL Green Power che prevedeva n. 4 aerogeneratori in località Pisterola, il lavoro prodotto in questi anni e le conseguenti osservazioni ci hanno portato ad ottenere una “grande vittoria” con l’eliminazione dei quattro ecomostri di 150 metri di altezza previsti dal progetto alle spalle del nostro castello”.

“Un risultato incredibile – ha aggiunto Setaro – per la nostra comunità, per il nostro panorama, per le nostre aziende agricole e soprattutto per i nostri figli, perché proteggere il nostro ambiente e il nostro paesaggio vuol dire garantire l’integrità di un’importante eredità, di un patrimonio che diventa strumento di vanto e di sviluppo dell’intero territorio. Salvaguardare i luoghi familiari della propria vita e poter decidere il futuro del nostro territorio è in assoluto la cosa più bella che potesse succedere. Che sia chiaro, continueremo ad essere sentinelle e guerrieri pronti a difendere il nostro territorio. Non ci fermeremo! La mia comunità non si fermerà”.

redazione