Scomparso da marzo in Veneto, ritrovato nel Potentino un giovane di 29 anni

Un giovane di 29 anni, scomparso dallo scorso 22 marzo dalla provincia di Rovigo, è stato ritrovato dai Carabinieri a Lauria, nel Potentino. Il ritrovamento -come scrive lasiritide.it- è avvenuto nei pressi della Strada Provinciale 46, in contrada Seta, dopo una segnalazione di un cittadino fatta ai Carabinieri. Immediatamente sul posto, uno dei militari dell’Arma ha riconosciuto il giovane. Del 29enne se n’è occupato anche il programma Rai “Chi l’ha Visto”. Il giovane è stato sottoposto ad alcuni controlli medici. Sta bene ed ha trascorso la nottata ospite presso la Compagnia dei Carabinieri di Lagonegro, dove ha ricevuto assistenza e alloggio, in attesa dell’arrivo dei genitori. I Carabinieri hanno donato al giovane anche nuovi vestiti.

redazione