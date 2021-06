Emergenza sanitaria, da oggi coprifuoco a mezzanotte. Basilicata ‘zona bianca’ dal 21 giugno

Da oggi in Italia il coprifuoco slitta a mezzanotte. E’ questa una delle novità introdotte dal Governo nel cronoprogramma per tornare alla ‘normalità’. Da oggi, inoltre, viene eliminato il limite sul numero di commensali nei ristoranti all’aperto, ma solo in zona bianca. Che viene fissato ad un massimo di sei quello per le persone che mangiano nei locali al chiuso. Da oggi, Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto sono ‘promosse’ in zona bianca, per aver fatto registrare per la terza settimana meno di 50 casi per 100mila abitanti. Niente ‘zona bianca’ per la Basilicata. Probabilmente dal 14 o 21 giugno: si parla molto di più di questa seconda data. Sono invece già nella zona meno restrittiva, bianca, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

Il coprifuoco verrà abolito a partire da lunedì 21 giugno.

redazione