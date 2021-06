“Manuale di Igiene, Epidemiologia e Problemi Prioritari di Salute”. Pubblicato il nuovo lavoro dell’epidemiologo lucano Bruno Masino

Da qualche giorno in libreria il nuovo progetto editoriale del dott. Bruno Masino dal titolo “Manuale di Igiene, Epidemiologia e Problemi Prioritari di Salute” che rappresenta un lavoro ad uso degli esercenti le professioni sanitarie e degli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie. Il manuale è il secondo volume della collana “Professione Sanitaria” diretta dallo stesso dott. Masino e che ha visto la pubblicazione nel 2019 del primo volume monografico dal titolo “Il Rischio biologico: Le infezioni correlate all’assistenza e la loro prevenzione”. Come riferito dall’autore, sono trascorsi due anni dalla prima pubblicazione di questa collana il cui volume, che tratta delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), affronta un argomento specifico e di grande importanza ed attualità nel mondo sanitario, ancora di più portato all’attenzione generale durante la pandemia. Con questo secondo volume il dott. Masino ha inteso trattare in maniera più completa gli argomenti di Igiene, Epidemiologia e Metodologia epidemiologica e dei Determinanti di salute, in modo da fornire al lettore un manuale di facile comprensione, diretto e con un taglio pratico. In tal modo sarà un utile strumento per lo studio della materia da parte degli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, ma potrà trovare posto nella libreria degli esercenti le professioni sanitarie per la sua consultazione ogni qualvolta potrà essere necessario. In questo periodo pandemico, spesso si è parlato di epidemiologia con riferimento alla diffusione del virus e della malattia da SARS-COV2, e molti non addetti ai lavori hanno preso confidenza con termini e concetti di solito riservati a chi se ne occupa per professione o studio ed ai quali è ben nota l’importanza della disciplina per lo studio delle malattie infettive e non solo. Gli argomenti di igiene e dei determinanti di salute, cioè di quei fattori che possono incidere sullo stato di salute, anche essi trattati nel volume, integrano l’offerta scientifica del lavoro che si concretizza in tal modo come un’opera completa. La forma tipografica scelta, con figure e tabelle esplicative e la suddivisione in capitoli e paragrafi per argomenti, permette una fruizione snella e semplice dei contenuti, con una formula che risulterà sicuramente di aiuto nella comprensione degli argomenti trattati. L’autore si augura che il volume raggiunga l’obiettivo di risultare veramente utile e possa rappresentare uno strumento di arricchimento professionale e culturale.